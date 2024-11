Sinner-De Minaur: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – L’attesa è finita. Oggi, domenica 10 novembre, Jannik Sinner fa il suo esordio alle Atp Finals di Torino. Il tennista azzurro affronta l’australiano Alex De Minaur nel secondo incontro del gruppo ‘Ilie Nastase’. Nel girone si sfideranno anche Daniil Medvedev e Taylor Fritz. Domani, lunedì 11 novembre, invece toccherà al gruppo ‘John Newcombe’, che aprirà con il match tra Carlos Alcaraz e Casper Ruud alle 14 e in serata, alle 20.30, Alexander Zverev sfiderà il russo Andrey Rublev. Il match tra Sinner e De Minaur è in programma oggi, domenica 10 novembre, alle ore 20.30. Cinque i precedenti tra i due tennisti, con quattro vittorie di Sinner e soltanto una di De Minaur. L’ultimo incontro risale al torneo di Rotterdam dello scorso febbraio, quando l’azzurro sconfisse in finale proprio l’australiano in due set. Il match tra Sinner e De Minaur sarà trasmesso in diretta e in chiaro su Rai 2, così come su Sky Sport. La partita sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, Now, Tennis Tv e sull’app SkyGo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)