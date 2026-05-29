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Sinner, e ora? Dal ko al Roland Garros al sogno del bis a Wimbledon, il programma di Jannik

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Jannik Sinner ha giocato troppo negli ultimi mesi? L’eliminazione prematura del fuoriclasse azzurro al Roland Garros fa discutere gli appassionati e continuerà a essere un tema all’ordine del giorno nelle prossime settimane. Intanto, Jannik ha lasciato intuire che adesso avrà bisogno di una pausa dopo gli ‘straordinari’ in giro per il mondo tra i vari Masters 1000 dominati in lungo e in largo, fino agli Internazionali di Roma. A Parigi, il numero uno del ranking Atp si è fermato dopo 30 vittorie. E ora, dopo il ko in Francia, la pausa potrebbe essere decisiva per tentare la difesa del titolo Slam a Wimbledon.  

“Come ho detto all’inizio dell’anno – ha spiegato ieri Jannik – questo era il mio obiettivo principale. Un’uscita precoce non è ciò che cercavo. Ma non sai nemmeno se le cose sarebbero cambiate se magari avessi saltato Madrid e giocato solo Roma, o saltando Roma per venire qui. Ho fatto tante settimane di allenamento e questo è positivo. Dopo Wimbledon poi mi concentrerò sul cemento americano”. In vista di Londra, Jannik cercherà dunque di recuperare le energie senza altri tornei (saltando per esempio Halle, vinto nel 2024). Per andare a caccia di uno storico bis.  

 

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