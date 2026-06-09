21.5 C
Firenze
martedì 9 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner è tornato al San Raffaele di Milano, continuano i controlli dopo il malore al Roland Garros

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Jannik Sinner è arrivato questa mattina all’ospedale San Raffaele di Milano, dove proseguirà anche oggi gli accertamenti medici programmati iniziati ieri.  

Ieri il campione italiano si è sottoposto ad alcuni accertamenti medici programmati, dopo il malore che gli ha causato l’eliminazione dal Roland Garros. Controlli che proseguiranno anche questa mattina. Sempre ieri Sinner è stato accompagnato dal professor Alberto Zangrillo, responsabile dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare del San Raffaele di Milano, e dal suo entourage. A quanto si apprende sono stati eseguiti esami ematochimici, controlli generali e più specifici, tra cui anche cardiologici. 

Il tennista ieri è stato ospitato al padiglione Diamante dell’Irccs di via Olgettina, noto per aver accolto diversi ricoveri del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, compreso l’ultimo prima del decesso avvenuto nell’Irccs milanese il 12 giugno 2023. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
21.5 ° C
21.7 °
20.7 °
70 %
0.5kmh
3 %
Mar
29 °
Mer
28 °
Gio
27 °
Ven
28 °
Sab
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2096)ultimora (1101)ImmediaPress (300)Video Adnkronos (280)sport (91)salute (78)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati