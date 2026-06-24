28.1 C
Firenze
mercoledì 24 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner, ghiaccio sulla testa e gilet refrigerante: allarme caldo a Wimbledon

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Allarme caldo a Wimbledon per Jannik Sinner? Oggi, mercoledì 24 giugno, il tennista azzurro ha battuto Cameron Norrie al ‘Giorgio Armani Tennis Classic’, torneo esibizione che si svolge a Londra e che gli permetterà di prendere confidenza con l’erba prima dell’inizio dello Slam a cui arriva da campione in carica, in programma lunedì 29 giugno. 

Sinner però, reduce dal malessere che lo ha colpito e, di fatto, eliminato al Roland Garros, sta facendo i conti con temperature altissime, che stanno caratterizzando non solo l’Inghilterra ma tutta l’Europa. Durante gli allenamenti infatti, l’azzurro è stato ‘pizzicato’ in panchina a mettersi una sacca del ghiaccio sulla testa. Ma non solo. 

Sinner infatti ha indossato, durante gli allenamenti, un gilet refrigerante, per permettergli di non accusare eccessivamente il caldo e tenere sotto controllo le reazioni del corpo. Tutti segni però, piuttosto espliciti, di un calore che Sinner percepisce molto forte, e che potrebbe essere, ancora una volta, il suo vero avversario nella corsa al secondo titolo di Wimbledon. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
28.1 ° C
28.1 °
28.1 °
74 %
3.3kmh
98 %
Mer
28 °
Gio
36 °
Ven
39 °
Sab
41 °
Dom
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1584)ultimora (1144)Video Adnkronos (457)salute (90)sport (86)Tecnologia (83)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati