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Sinner, il malessere spiegato da… Cacciari: “Ha giocato troppo”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Il malessere di Jannik Sinner al Roland Garros 2026 spiegato da… Massimo Cacciari. Il tennista azzurro è stato eliminato al secondo turno dello Slam di Parigi da Juan Manuel Cerundolo, a causa di un colpo di calore che gli ha provocato vomito e un accenno di crampi. “E’ stress surmenage, ha tirato davvero troppo la corda, non puo’ fare cinque o sei tornei di fila tirando la corda, così per forza che poi uno si rompe”, ha detto il filosofo ospite di ‘Un giorno da Pecora’ su Rai Radio1. 

“Il problema è solo fisico non mentale, è evidente. Anche il suo staff avrebbe dovuto dirgli qualcosa, è stato sbagliato continuare a stare in campo, doveva ritirarsi subito. E poi devo dire che Cerundolo è stato odioso, festeggiava pure per i punti fatti…”, ha continuato Cacciari, “ora deve assolutamente riposare, non deve fare nulla prima di Wimbledon”, che ha poi lasciato il tennis per aprire una parentesi calcistica. 

Lei è anche un grande tifoso milanista: è soddisfatto di questo ‘repulisti’ in società? “Si vede che qualcuno nel Milan qualcuno mi ascolta, hanno mandato via tutti”. Pensa che Ibrahimovic sia l’uomo giusto per ripartire? “Nel bene o male ha portato ultimo scudetto”, ha detto Cacciari, “anche se penso sia un errore non lavorare di nuovo con Maldini”. Chi vorrebbe come allenatore? “Mi piacerebbe Antonio Conte, credo però che costi troppo”. 

sport

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