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Sinner, il nuovo kit al Roland Garros non convince: “Sembra Cenerentolo”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Nuovo torneo, nuovo kit per Jannik Sinner. Oggi, martedì 26 maggio, il tennista azzurro ha sfidato il francese Clement Tabur all’esordio del Roland Garros 2026, sfoggiando un nuovo completo che però non sembra aver convinto appieno tifosi e appassionati. Sinner è sceso in campo con cappellino azzurro, maglietta e pantaloncini dello stesso colore con delle sfumatore di un blu più intenso. 

“Mmmh per ora è un no, ma devo vederlo meglio e nelle foto verrà benissimo ovviamente! C’mon Cenerentolo!!”, ha scritto una tifosa su X, condividendo i propri dubbi ma dando già il primo soprannome del torneo a Sinner, che lo scorso anno invece era stato ribattezzato Luigi per via del suo completo verde sfoggiato proprio a Parigi. 

“Bluenik è pronto”, è stato il nomignolo creato da un altro appassionato. “Lo stesso kit con i pantaloni bianchi sarebbe stato perfetto”, è stata l’analisi, fin troppo tecnica, di un tifoso. “Per me è stupendo”, è stato invece il messaggio in controtendenza di un utente. “Nike doveva fare l’ultima ca**ta per vestire Sinner al Roland Garros e l’ha fatta con il kit già sudato”, è invece il caustico post, di pensiero completamente opposto, di un altro utente. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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