Sinner in vacanza si diverte con il golf, ma con scarsi risultati – Video

(Adnkronos) – Più che a tennis, gli avversari di Sinner dovrebbero provare a sfidarlo a golf. Jannik, fresco di trionfo in Coppa Davis con la maglia dell’Italia, ha iniziato le sue brevi vacanze cimentandosi sul tiee. L’approccio dell’altoatesino con lo swing però non è dei migliori, come testimoniato da un divertente video postato sui canali social dall’allenatore Darren Cahill. Nel video si vede infatti Jannik riuscire soltanto a sfiorare la pallina, senza riuscire a trovare un impatto corretto, tra le risate del padre. Sinner, dopo questo breve periodo di vacanze, riprenderà gli allenamenti in vista del primo Slam della nuova stagione: gli Australian Open, in programma dal 12 al 26 gennaio. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)