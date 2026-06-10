Sinner, inizia missione Wimbledon: Jannik oggi torna ad allenarsi a Montecarlo

(Adnkronos) –

Jannik Sinner torna in campo. Il numero 1 del tennis mondiale riprende gli allenamenti dopo gli esami degli ultimi 2 giorni all’ospedale San Raffaele di Milano. L’azzurro si è sottoposto ad una serie di test dopo il k.o. incassato al Roland Garros complice un evidente crollo fisico. Da oggi, secondo lo ‘spoiler’ di Paolo Bertolucci, Sinner dovrebbe ricominciare a lavorare con un obiettivo chiaro: il torneo di Wimbledon, al via a fine mese, dove difenderà il titolo conquistato un anno fa.

“Sapevo che Sinner aveva in programma due giorni di visite per fare un check up completo, rientra a Montecarlo e da domani (oggi, ndr) riprenderà ad allenarsi. A parte un’esibizione, lo rivedremo a Wimbledon”, il calendario che Bertolucci, ex capitano di Davis e oggi apprezzatissimo commentatore, snocciola nell’intervento a ﻿’Un Giorno da Pecora’ su Radio1.

Ieri Sinner aveva lasciato intorno alle 12.30 l’ospedale San Raffaele di Milano, dove era arrivato per proseguire gli accertamenti medici programmati. E’ stato sottoposto ad accertamenti multispecialistici, vedendo diversi esperti. Un iter gestito come nel giorno precedente da Alberto Zangrillo, Chief Clinical Officer dell’Irccs di via Olgettina, primario dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione generale, cardio-toraco-vascolare e dell’Area unica di Terapia intensiva cardiologica e cardiochirurgica. Lunedì “Sinner è stato da mio fratello al San Raffaele, la sera è andato a cena con Jannik, loro si conoscono da sempre. Lo so perché” lunedì sera “mio fratello mi ha scritto un messaggino in cui mi diceva ‘sono a cena con Sinner'”, ha detto sempre aa Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.

Sinner si è sottoposto ad alcuni accertamenti medici programmati e – come appreso dall’Adnkronos – sono stati eseguiti esami ematochimici, controlli generali e più specifici, tra cui anche cardiologici.

Sinner inizierà così il percorso per confermarsi campione a Wimbledon, dopo il leggendario trionfo del 2025 in finale contro Carlos Alcaraz. Lo slam di Londra inizierà il 29 giugno per concludersi il 12 luglio.

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