Sinner, l’avvertimento di Alcaraz all’US Open – Video

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz ‘avverte’ Jannik Sinner all’US Open 2024. Lo spagnolo e l’azzurro, in attesa di scende in campo nei rispettivi match del secondo turno, si incrociano sui campi di allenamento del complesso di Flushing Meadows e palleggiano in campi adiacenti. Alcaraz, in particolare, si allena con il fratello maggiore Alvaro, 25 anni. Alcaraz senior si esibisce al servizio e spara palle ad altissima velocità che mettono in difficoltà il fratellino. Il ‘vero’ Alcaraz, quindi, si rivolge a Sinner con un avvertimento: “Occhio, Jannik. Questo al servizio tira più forte di te…”. Un antipasto di una sfida che, in teoria, potrebbe andare in scena in semifinale all’US Open, visto che Sinner e Alcaraz sono nella stessa metà del tabellone. Il siparietto rimbalza sui social e non passa inosservato. Dopo il caso doping che ha coinvolto Sinner, hanno fatto parzialmente rumore le parole di Alcaraz. Lo spagnolo ha commentato la vicenda con una frase (“Hanno detto che è innocente”) che a numerosi appassionati è apparsa allusiva. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)