Sinner: “Stagione incredibile. Obiettivo? Restare in gioco fino a 30 anni”

(Adnkronos) – Vacanze già finite per Jannik Sinner. Dopo un breve periodo lontano dai campi, il tennista azzurro è tornato ad allenarsi in vista della nuova stagione. Il primo Slam è già alle porte, con gli Australian Open che inizieranno il prossimo 12 gennaio. “Abbiamo fatto dei test per capire che tipo di preparazione fare, quali strategie usare. L’obiettivo non è vincere soltanto per tre anni, ma essere ancora in gioco quando ne avrò 30. Questa stagione è stata incredibile, ma tutto può cambiare”, ha detto il numero 1 del mondo in un incontro con la stampa. L’obiettivo principale è proprio rimanere al primo posto del ranking Atp, un traguardo raggiunto anche grazie al lavoro di coach Simone Vagnozzi: “La voglia di vincere c’è già, come quella di migliorarsi. Noi dobbiamo solo aiutarlo a mettere l’accento sui punti in cui si può fare ancora meglio per mantenere il numero 1. L’eccezionalità di Sinner è quello che non vedete, come va tutti i giorni in allenamento, come sta attento a quello che gli viene detto. Ha voglia di arrivare il più in alto possibile e non vuole avere rimpianti, non si accontenta mai”. A inizio 2025, Sinner volerà in Australia e ripartirà da lì. Jannik giocherà la Opening Week, in programma dal 7 al 10 gennaio alla Rod Laver Arena di Melbourne (esibizione benefica) e poi si rivedrà in campo negli Australian Open. Per riconfermarsi campione. Sinner giocherà poi a Rotterdam, in Olanda, altro torneo vinto nella passata stagione, e poi farà tappa negli Stati Uniti per giocare Indian Wells e Miami. La sua presenza è già confermata anche al nuovo Atp 500 di Monaco di Baviera. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)