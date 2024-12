Sinner torna in campo in Australia: l’azzurro sfida Popyrin il 7 gennaio

(Adnkronos) – La stagione 2025 di Jannik Sinner è pronta a ricominciare. Dopo i trionfi alle Finals e in Davis e un breve periodo di vacanza, il tennista azzurro volerà in Australia per prepararsi al primo Slam della stagione: l’Australian Open, in programma dal 12 al 26 gennaio. Prima però Sinner sarà impegnato nell’Opening Week, torneo di beneficenza di scena proprio a Melbourne. Oltre a lui ci saranno anche Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev e ovviamente Alex De Minaur, fiore all’occhiello del tennis aussie. La data da cerchiare in rosso sul calendario è il 7 gennaio, quando Jannik affronterà sul cemento australiano il padrone di casa Alexei Popyrin, numero 24 del ranking, alle 16 locali, circa le 6 italiane. L’azzurro tornerà poi in campo il 10 gennaio alle 9 italiane. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)