Sinner tra Fashion Week e Cina, riecco Kyrgios con le accuse

(Adnkronos) – Riecco Nick Kyrgios e il veleno su Jannik Sinner. L’azzurro, numero 1 del tennis mondiale, oggi a Milano assiste alla sfilata di Gucci nella Fashion Week. Intanto si prepara a volare in Cina per i prossimi appuntamenti del calendario Atp. Dal 26 settembre si gioca il China Open a Pechino, dal 2 ottobre si scende in campo a Shanghai per il Masters 1000. Mentre Sinner si rilassa e ricarica le pile, Kyrgios – da mesi fermo per infortunio – dopo un periodo di silenzio torna a pungere su X con un nuovo messaggio, in linea con le accuse mosse al 23enne altoatesino dopo il celeberrimo caso doping. Kyrgios raccoglie l’assist fornito dal profilo @pavyg, un blogger tifosissimo dichiarato di Novak Djokovic, che pubblica le foto di Sinner a Milano: “Facciamo finta che i test antidoping non siano mai esistiti”, il post. Kyrgios si inserisce con tempismo perfetto: “Ovviamente, non è successo niente. E’ lui la vittima”, scrive Kyrgios. L’australiano, che da commentatore ha assistito al trionfo di Sinner agli US Open, ha più volte criticato l’assoluzione di Sinner nel caso doping che ha coinvolto l’azzurro. Il numero 1 del mondo, positivo al clostebol in primavera, ha evitato la squalifica perché ha dimostrato di aver assunto lo steroide anabolizzante per una contaminazione accidentale. Kyrgios ha subito invocato la squalifica dell’altoatesino e periodicamente, su X, torna sulla vicenda. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)