Siria, al-Jawlani alla popolazione: “Celebrate la vittoria della rivoluzione”

(Adnkronos) – Il comandante in capo della nuova amministrazione siriana del dopo-Assad, Ahmed al-Sharaa, nel primo venerdì dopo la caduta del regime ha invitato i siriani a scendere nelle piazze “per celebrare la vittoria della rivoluzione”. In un discorso video diffuso su Telegram, al-Sharaa – noto in passato con il nome di battaglia Abu Mohammed al-Jawlani – si è congratulato “con il grande popolo siriano per la vittoria della rivoluzione benedetta”, invitando la popolazione “a scendere nelle piazze per esprimere la sua gioia”, ma “senza sparare in aria proiettili terrorizzando le persone”. “Dopo di ciò – ha aggiunto – andremo a costruire questo Paese”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)