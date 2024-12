Siria, Cnn: Russia prepara ritiro delle truppe dal Paese

(Adnkronos) –

La Russia sembra che stia caricando e preparando gli aerei per ritirare le sue truppe dalle basi militari in Siria. E’ quanto scrive la Cnn, citando le immagini satellitari raccolte oggi da Maxar che mostrano alla base aerea russa di Khmeimim, a Latakia sulla costa nordoccidentale siriana, due AN-124, aerei cargo militari, dispiegati sulla pista entrambi pronti per essere caricati. Le immagini mostrano, sempre nella stessa base, un elicottero da attacco Ka-52 in procinto di essere smontato, probabilmente per essere trasportato. Nelle immagini satellitari anche un sistema di difesa missilistico S-400, smontato e preparato per il trasporto. “In breve, un ritiro è in corso, ancora non è chiaro se si tratta di un’uscita totale, ci sono indicazioni e voci in questa direzione, ma è meglio aspettare per le prove”, è il commento di Michael Kofman, analista del Carnegie Endowment for International Peace. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)