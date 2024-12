Soldati Kim in Ucraina, ostacolo lingua: “Difficile interazione con truppe Putin”

(Adnkronos) – Due lingue diverse, due impostazioni diverse. E i soldati di Kim, mandati dalla Nordcorea in supporto alla Russia nel fronte ucraino, non riescono a interagire con le truppe di Putin. A A scriverne è l’intelligence britannica, nel rapporto divulgato su X dal ministero della Difesa di Londra. Truppe russe e militari nordcoreani dispiegati nella regione di Kursk affrontano infatti, si spiega nel report, “difficoltà di interazione” nella lotta contro l’esercito ucraino, che ad agosto ha lanciato un’incursione in quest’area del territorio russo. “Le forze russe e nordcoreane stanno quasi certamente affrontando difficoltà di interoperabilità. Queste forze non condividono una lingua comune e le truppe nordcoreane hanno quasi certamente difficoltà a integrarsi nella struttura di comando e controllo della Russia”, si legge ancora. Intanto Kim Jong-Un si starebbe preparando ad inviare nuove forze a sostegno delle operazioni militari russe in Ucraina malgrado le forti perdite subite nei giorni scorsi. A rivelarlo è l’intelligence della Corea del sud, secondo la quale sarebbero in corso preparativi per l’addestramento e il dispiegamento di un’unità aggiuntiva delle forze speciali, riporta l’agenzia di stampa di Seul, Yonhap. L’intelligence ha poi diffuso stime secondo cui almeno cento soldati nordcoreani sarebbero rimasti uccisi in azione e un migliaio sarebbero stati feriti. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)