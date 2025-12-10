Sondaggio, corsa a 3 per candidato premier centrosinistra

(Adnkronos) – Tra Elly Schlein e Giuseppe Conte spunta un altro nome? Il candidato premier divide gli elettori del centrosinistra secondo i dati del sondaggio Youtrend per Sky TG24.

Alla domanda ‘se andassi a votare alle primarie per il candidato presidente del Consiglio della coalizione, chi voteresti tra i seguenti?’ è la segretaria del Pd, Elly Schlein, a raccogliere maggiori consensi con il 31%. Segue il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte il 29%. Terza, vicinissima ai due big, la sindaca di Genova Silvia Salis che vale il 28% secondo il rilevamento. Più indietro ci sono il neopresidente della Puglia Antonio Decaro (9%) e il sindaco di Napoli, nonché presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi (3%).

