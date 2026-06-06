18.3 C
Firenze
domenica 7 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia al 28,5% e Pd al 21%

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Fratelli d’Italia al 28,5% seguito dal Pd al 21%. E’ il duello tra il partito di Giorgia Meloni e quello guidato da Elly Schlein secondo il sondaggio dell’Istituto Piepoli sulle intenzioni di voto degli italiani in caso di elezioni oggi. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe si attesta al 12,5%, Forza Italia all’8,5, Alleanza Verdi e Sinistra con il 7% supera la Lega di Matteo Salvini al 6%, seguita da Futuro Nazionale di Roberto Vannacci al 4,5%. Italia Viva raccoglie il 3% e supera Azione al 2,5%. Più Europa e Noi Moderati all’1,5% insieme al Partito Libdem e Sud chiama Nord. 

Prezzo del carburante e della bolletta e sanità per gli italiani dovrebbero essere le priorità del Paese in questo momento, secondo il sondaggio. L’energia in testa per il 39%, seguita dalla sanità con il 37%. Per il 29% la priorità è invece la sicurezza, seguita da salari e stipendi per il 24%, per il 22% è l’occupazione mentre per il 16% è l’immigrazione. 

In base al rilevamento, il 42% degli italiani dice di avere fiducia nell’Europa. Nel dettaglio l’8% dice di averne molta e il 34% abbastanza. Il 39% invece dichiara di averne poca e il 17% per nulla. Per quanto riguarda l’orientamento in base al voto: la fiducia nell’Ue tra chi vota centrodestra è il 37%, è del 62 per cento tra chi vota centrosinistra e il 45% tra gli elettori M5S. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18.3 ° C
18.8 °
16.5 °
76 %
0.9kmh
54 %
Dom
30 °
Lun
31 °
Mar
30 °
Mer
30 °
Gio
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2145)ultimora (1167)ImmediaPress (284)Video Adnkronos (274)sport (90)lavoro (77)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati