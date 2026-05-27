Sondaggio politico: Fratelli d’Italia al 29%, Pd e M5S in calo

(Adnkronos) – Dopo il voto per le elezioni amministrative, Fratelli d’Italia in salita di mezzo punto, Pd in calo dello 0,2%, il M5S giù dello 0,8%. È questo quanto emerge dall’ultimo sondaggio Only Numbers di Alessandra Ghisleri per ‘Porta a Porta’ sulle intenzioni di voto degli italiani.

Più in dettaglio, Fratelli d’Italia guadagna lo 0,5% rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 14 maggio, e si attesta al 29%, seguito dal Pd al 22,6 % che, invece, perde lo 0,2%. Il Movimento 5 stelle, invece, si attesta all’11,1% in calo dello 0,8%.

Forza Italia è all’8,5% (+0,1%), la Lega al 7,5% cala di mezzo punto (-0,5%). Alleanza verdi e sinistra è al 6,5% (+0,2%), Futuro nazionale di Roberto Vannacci è al 4,3% in crescita dello 0,6%, Azione è al 3,3% (+0,3%), Italia viva è stabile al 2,6%. Infine +Europa è all’1,3% e cede lo 0,2% mentre Noi Moderati è all’1,1 %(+0,1%).

Il centrodestra è al 46,1% (+0,2), il campo largo senza Azione, invece, è al 44,1% e scende di un punto percentuale (-1%). Gli astenuti-indecisi si attestano al 44,1% (in calo di un punto rispetto all’ultima rilevazione).

Nell’ipotesi in cui si andasse a votare con l’attuale legge elettorale, il cosiddetto ‘Rosatellum’, il centrodestra, senza Roberto Vannacci, otterrebbe 197 seggi alla Camera contro 179 del ‘campo largo’, senza Azione. Al Senato, invece, sarebbe ancora il centrodestra in vantaggio, ma con ‘soli’ 97 seggi contro i 94 del ‘campo largo’, quanto emerge ancora dal sondaggio.

In particolare Fratelli d’Italia, alla Camera, avrebbe 74 seggi, Forza Italia 22, Lega 21, ai quali si aggiungerebbero 80 seggi uninominali di coalizione. La lista Futuro Nazionale di Vannacci da sola otterrebbe 11 seggi. Per quanto riguarda il ‘campo largo’, invece, il Pd avrebbe 66 seggi, M5s 31, Avs 18, più 64 seggi uninominali di coalizione. Azione, da sola, avrebbe otto seggi. Al Senato, invece, (sempre con legge attuale), Fdi avrebbe 39 seggi, Fi 12, Lega 8 (+38 seggi uninominali di coalizione) e, Fn da sola 3 seggi. Sempre al Senato il Pd avrebbe 34 seggi, M5s 18, Avs 8 (+34 seggi uninominali di coalizione). Azione da sola, otterrebbe, 3 seggi.

Se invece si andasse a votare con la proposta di legge messa in campo dal centrodestra, il cosiddetto ’Stabilicum’, al centrodestra, senza Vannacci, alla Camera, andrebbero 223 seggi (+3 Trentino alto Adige), contro i 151 del ‘campo largo’ (+1 Trentino Alto Adige) senza Azione. Al senato, poi, il centrodestra avrebbe 111 seggi (+2 Trentino Alto Adige, 1 Valle D’Aosta) e il ‘campo largo’ 74 (+2 Trentino Alto Adige). Nel dettaglio Fdi avrebbe 137 seggi alla Camera, Fi 40, Lega 38, Noi Moderati 5, Fn di Vannacci, da solo, 12 seggi. Sempre alla Camera, il Pd avrebbe 80 seggi, M5s 39, Avs 22, Italia viva 9, mentre Azione, da sola, otterrebbe 9 seggi. Al Senato, invece, Fdi avrebbe 68 seggi, Fi 20, Lega 17, Noi moderati 3, Fn da sola 3 seggi. Per quel che riguarda il ‘campo largo’, infine, il Pd avrebbe 39 seggi, M5s 18, Avs 11, Italia viva 4, mentre Azione (da sola) otterrebbe 5 seggi.

—

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)