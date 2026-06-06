Sondaggio politico: Fratelli d’Italia e Pd in calo, crescono M5S e Vannacci

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia e Partito democratico in calo, Movimento 5 Stelle in salita così come la ‘new entry’ Vannacci con Futuro Nazionale. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio Only Numbers di Alessandra Ghisleri per ‘Porta a Porta’ sulle intenzioni di voto degli italiani.

Più in dettaglio, Fratelli d’Italia perde lo 0,6% rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 25 maggio: la formazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e si attesta al 28,4%, seguito dal Pd della segretaria Elly Schlein al 22,2 % che, invece, perde lo 0,4%. Il M5S di Giuseppe Conte, invece, si attesta all’11,4%, in crescita dello 0,3%. Forza Italia è invece all’8,3% (-0,2%), la Lega al 7,4% (-0,1%). Alleanza verdi e sinistra è al 6,7% (+0,2%), Futuro nazionale di Roberto Vannacci è al 4,5% in crescita dello 0,2%, Azione è stabile al 3,3%, Italia viva è al 2,4% (-0,2%). Infine +Europa è all’1,2% e cede lo 0,1% mentre Noi Moderati è all’1%, anch’essa in calo dello 0,1% (-0,1%).

Il centrodestra è al 45,1% e cala di un punto percentuale (-1%), il campo largo senza Azione, invece, è al 43,9% e cede lo 0,2%. Gli astenuti-indecisi si attestano al 44,7% (in crescita dello 0,6% all’ultima rilevazione).

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