34.6 C
Firenze
lunedì 22 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sondaggio politico: Fratelli d’Italia, Pd e M5S in calo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Tutti giù. Fratelli d’Italia, Pd e Movimento 5 Stelle in calo secondo il sondaggio Swg che per il Tg La7 fotografa le intenzioni di voto oggi, 22 giugno, in caso di elezioni. I primi 3 partiti fanno segnare un risultato negativo rispetto alle rilevazioni di una settimana fa. Fratelli d’Italia cede lo 0,2% e scende al 27,7%. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni aumenta comunque il vantaggio sul Pd. I dem della segretaria Elly Schlein lasciano sul terreno lo 0,3% e ora valgono il 21,8%. Passo indietro anche per il M5S di Giuseppe Conte (- 0,1%), ora al 13,2%. 

In crescita Forza Italia, che guadagna lo 0,2% e sale al 7,4%. Segno positivo anche per Verdi e Sinistra, che passano dal 6,5 al 6,6%. Identico progresso per la Lega di Matteo Salvini, ora al 5,4%. Il Carroccio stacca Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, fermo al 5,3%. 

Più indietro Azione di Carlo Calenda (3,7%), Italia Viva di Matteo Renzi (2,5%), +Europa (1,6%), Noi Moderati (1%) e Ora! (1%). 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
34.6 ° C
35.2 °
34.2 °
37 %
3.6kmh
3 %
Lun
34 °
Mar
36 °
Mer
38 °
Gio
39 °
Ven
38 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1518)ultimora (1106)Video Adnkronos (452)salute (100)sport (88)Tecnologia (85)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati