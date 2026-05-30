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Sonia Bruganelli, la figlia Silvia Bonolis torna a casa: “Grazie per le vostre preghiere”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
“Finalmente siamo a casa”. Silvia Bonolis, la figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, è uscita dall’ospedale ed è tornata tra le mura della sua casa, insieme alla sua famiglia. A renderlo noto è stata l’imprenditrice che ha condiviso un video sui social in cui ha mostrato alcuni dei momenti trascorsi in ospedale. La giovane era stata ricoverata lo scorso 10 maggio, nel giorno della Festa della mamma.  

“Abbiamo voluto condividere con tutti voi solo i momenti belli ma tutte le persone che sono in queste foto ci sono state anche nei momenti difficili perché per noi e per nostra figlia sono famiglia”, si legge a corredo del post. “Grazie per le vostre preghiere”, ha aggiunto in riferimento a tutti i messaggi ricevuti dopo la notizia del ricovero della figlia. 

Nel filmato pubblicato compaiono, accanto a Silvia, il compagno di Sonia Bruganelli, Angelo Madonia, il fratello Davide Bonolis e altre persone, amici di famiglia che hanno fatto visita alla giovane durante i giorni trascorsi in ospedale.  

Tra i commenti spicca quello del fratello minore Davide: “Non sei solo una sorella maggiore, sei una donna forte, una donna che mi insegna ogni giorno come si vive. Ti amo”, ha scritto a corredo di un cuore rosso.  

 

L’imprenditrice non ha reso noto il motivo per cui la figlia è stata ricoverata, ma è noto che Silvia sia nata con una patologia cardiaca congenita. Subito dopo la nascita, infatti, ha subito un’operazione delicata. La giovane ha riportato una ipossia cerebrale che le ha causato danni neurologici con conseguenze sul piano motorio. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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