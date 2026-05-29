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Sostenibilità, Mornati (Coni): “Protocollo con Conai per unire sport e riciclo”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Oggi festeggiamo la partnership Coni – Conai. È un momento importante perché rilancia quello che abbiamo fatto a Milano – Cortina e ci proietta verso Los Angeles 2028; siamo nel mezzo di un quadriennio importante. Milano – Cortina ha rappresentato una vetrina fantastica per il nostro Paese, ci fa estremamente piacere che il messaggio che abbiamo portato avanti di tutela dei nostri ambienti sia poi il fondamento di questo protocollo”. Lo ha dichiarato Carlo Mornati, segretario generale Coni, a margine dell’evento conclusivo del progetto ‘Riciclo di classe’ che ha visto la partecipazione di circa 200 giovani alunni nella tenuta presidenziale in una giornata dedicata all’ambiente. 

“Le olimpiadi di Milano – Cortina – ha proseguito – hanno rappresentato l’occasione per far vedere i nostri paesaggi e da questo punto di vista mi fa estremamente piacere che il record di medaglie sia stato fatto in Italia. Al centro del protocollo c’è il rispetto e la tutela dell’ambiente, che è uno dei fondamenti dello sport e dell’olimpismo moderno. Le stesse Olimpiadi hanno sì una finalità agonistica, ma soprattutto tendono a lasciare un messaggio a chi viene successivamente. L’obiettivo è quello di lasciare i posti in cui si è stati in un modo migliore rispetto a quanto siano stati trovati. Oggi possiamo celebrare con questi ragazzi questo messaggio”.  

“La catena del riciclo inoltre – ha aggiunto Mornati – è alla base del circolo virtuoso che si instaura anche all’interno del nostro movimento sportivo, soprattutto per l’utilizzo dei materiali, anche da competizione. Quasi tutte le specialità, penso ad esempio alle specialità nautiche, fondano nel riutilizzo dei materiali la loro ricerca scientifica. Si passa dalle canoe, alle barche di canottaggio per finire alle vele degli sport velici. Questa catena del riciclo è fondamentale e mi piace portarla come testimonianza di questo circolo virtuoso”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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