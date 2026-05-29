Sostenibilità, riciclo e sport a Castelporziano: 200 studenti alla Tenuta Presidenziale

(Adnkronos) – Tenuta Presidenziale di Castelporziano trasformata in un laboratorio a cielo aperto per la sostenibilità: 200 studenti delle scuole primarie italiane sono stati coinvolti oggi in una giornata tra educazione ambientale, sport e gioco di squadra. Un’iniziativa promossa da Conai, il Consorzio Nazionale Imballaggi, in collaborazione con Globe Italia, con la partecipazione del Coni e l’ospitalità del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica.

In un luogo simbolo della tutela della biodiversità e della relazione tra uomo e natura, i ragazzi hanno vissuto un’esperienza immersiva fatta di dialogo, gioco, attività esperienziali e scoperta dei materiali, mettendo in relazione i valori dello sport con quelli del riciclo e dell’economia circolare.

Ad accoglierli Giulia Bonella, capo del servizio Tenuta Presidenziale di Castelporziano, insieme a Simona Fontana, direttore generale Conai, Carlo Mornati, segretario generale Coni, e Matteo Favero, presidente di Globe Italia. Per loro, un confronto diretto con i ragazzi attraverso domande e riflessioni sui temi della sostenibilità, della cittadinanza attiva e dei valori condivisi tra sport e ambiente. Ospite d’eccezione, il campione olimpico Matteo Lodo, medaglia di bronzo a Rio De Janeiro 2016 e a Tokyo 2020, impegnato in un inedito faccia a faccia con i giovanissimi: dal rispetto delle regole all’importanza del lavoro di squadra, dalla cura del ‘campo di gioco’ rappresentato dal Pianeta fino alla corretta raccolta differenziata. Gli studenti si sono fatti guidare in un percorso educativo pensato per mostrare come comportamenti responsabili e impegno quotidiano possano contribuire concretamente alla tutela dell’ambiente.

“Anche quest’anno abbiamo accolto con slancio la proposta di ospitare presso la Tenuta l‘iniziativa promossa dal Conai e da Globe Italia – ha affermato Giulia Bonella, capo del servizio Tenuta Presidenziale di Castelporziano – la novità di avere con noi il Coni aggiunge una voce coinvolgente al dialogo con gli studenti su temi a loro cari, quali quelli legati all’ambiente, alla sostenibilità, alla biodiversità per un futuro migliore per tutti. Solo qualche giorno fa, il nostro Presidente della Repubblica, qui da Castelporziano, ha chiamato ognuno a non lasciare ai giovani un pianeta compromesso, riconoscendo l’importanza dell’istruzione, della formazione, della conoscenza per la cura della natura: la giornata di oggi è una prima riposta di comunità che ci responsabilizza a proseguire con impegno rinnovato”.

Nel corso della giornata, organizzata nell’ambito del progetto di educazione ambientale Riciclo di classe, gli studenti hanno preso parte anche a momenti interattivi e attività all’aperto dedicate ai materiali di imballaggio sperimentando in modo pratico i principi dell’economia circolare e il valore del riciclo. “La Tenuta Presidenziale di Castelporziano è un luogo straordinario per parlare dei valori dell’economia circolare e dell’importanza di non sprecare le risorse che abbiamo a disposizione – ha dichiarato Simona Fontana, direttore generale Conai – Il riciclo, proprio come lo sport, è un grande gioco di squadra: come ripeto spesso, ognuno deve fare la sua parte, rispettare le regole e contribuire con il proprio impegno quotidiano. Grazie alla collaborazione di cittadini, istituzioni, scuole e imprese, oggi l’Italia è tra i Paesi leader in Europa nel riciclo degli imballaggi. Un risultato che nasce anche dall’educazione delle nuove generazioni anch’esse vere risorse per il nostro futuro”.

L’iniziativa ha voluto sottolineare il forte legame tra educazione ambientale e valori sportivi: costanza, responsabilità, collaborazione e rispetto diventano strumenti fondamentali per costruire una cultura della sostenibilità capace di coinvolgere le nuove generazioni. “Sport e riciclo sono due strumenti fondamentali per migliorare il mondo in cui viviamo – ha aggiunto Matteo Favero, presidente di Globe Italia – Entrambi insegnano che ogni azione individuale può fare la differenza e che, lavorando insieme, è possibile raggiungere grandi risultati. Prendersi cura del proprio benessere attraverso lo sport e del nostro pianeta attraverso il riciclo è una scelta che porta benefici alla nostra economia e alle nostre comunità”.

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