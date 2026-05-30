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Sostenibilità, Stefani: “Venexus prima piattaforma regionale progetti Esg”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Oggi presentiamo la prima piattaforma regionale in Italia per progetti ESG”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, a margine della presentazione di Venexus, la nuova piattaforma digitale che mette in relazione enti pubblici, terzo settore e imprese orientate alla sostenibilità. “Vogliamo far sì che i bisogni del territorio possano essere intercettati dalle esigenze di sostenibilità delle imprese – ha spiegato –. Progetti sociali, sanitari e ambientali potranno essere presi in carico da imprese e società benefit. È un modello innovativo, partecipativo e di condivisione che potrà moltiplicare le opportunità per il territorio veneto”. 

La piattaforma Venexus potrebbe generare ricadute economiche rilevanti per il Veneto, ha aggiunto Stefani intervenendo alla presentazione del progetto. “Abbiamo valutato un impatto economico dei primi progetti, ma può essere moltiplicato – ha affermato –. L’effetto emulativo delle società benefit che si prendono cura di iniziative di questo tipo può essere potenzialmente enorme per il nostro territorio”. Secondo Stefani, “una piattaforma estesa a tutti i Comuni potrebbe dare effetti economici importanti, anche superiori a 100 milioni di euro all’anno”, grazie al coinvolgimento delle imprese negli investimenti a favore delle comunità locali. 

Tra le possibili evoluzioni di Venexus – ha continuato – c’è la creazione di un appuntamento annuale dedicato all’incontro tra enti pubblici, terzo settore e imprese. “Il futuro di Venexus potrebbe essere quello di creare anche una fiera dei progetti a beneficio comune – ha detto –. Una o due giornate annuali in cui società benefit, enti del terzo settore ed enti locali possano incontrarsi per condividere strategie di valorizzazione e sviluppo del territorio”. L’iniziativa riguarderebbe progetti ambientali, sociali, sanitari, culturali e sportivi, con l’obiettivo di consolidare la collaborazione tra pubblico e privato a beneficio delle comunità venete. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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