Space X, Meloni: “Mai parlato con Musk di questa vicenda”

(Adnkronos) – “Non ho mai parlato personalmente di queste vicende con Musk”. Lo assicura la premier Giorgia Meloni, rispondendo a una domanda sul caso Space X durante la conferenza stampa di inizio anno. ”Sono abbastanza colpita su come alcune notizie false rimbalzino e arrivano al centro del dibattito e continuino ad essere discusse nonostante siano state smentite” come quella della firma di un accordo tra il governo italiano ed Elon Musk. ”Parlo soprattutto dell’opposizione”, ha quindi aggiunto Meloni. ”Valuto gli investimenti stranieri – ha spiegato quindi – solo con la lente dell’interesse nazionale, non delle amicizie. Non è mio costume usare il pubblico per fare un favore agli amici”. Nei giorni scorsi le opposizioni non hanno mollato la presa sul caso Starlink. Tutte le forze della minoranza hanno insistito perché la premier andasse a riferire in Parlamento. Le parole di Matteo Salvini che ha rilanciato l’accordo con Space X via social (ricevendo una risposta di Elon Musk: ‘L’accordo con l’Italia per Space X sarà fantastico’) dopo che Palazzo Chigi aveva smentito la firma di alcuna intesa con il patron di Tesla, hanno offerto al centrosinistra la possibilità di un nuovo affondo sulla vicenda. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)