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Spagna-Capo Verde: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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(Adnkronos) – Esordio ai Mondiali 2026 per la Spagna. Oggi, lunedì 15 giugno, la Nazionale iberica sfida Capo Verde – in diretta tv e streaming – nella prima giornata del girone H, completato da Uruguay e Arabia Saudita, nella rassegna iridata iniziata in Stati Uniti, Messico e Canada. La partita si giocherà al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. 

 

La sfida tra Spagna e Capo Verde è in programma oggi, lunedì 15 giugno, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: 

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Marcos Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian; Lamine Yamal, Oyarzabal, Nico Williams. Ct. De la Fuente. 

Capo Verde (4-2-3-1): Vozinha; Moreira, Lopes, Stopira, Joao Paulo; Pina, Monteiro; Mendes, Jovane Cabral, G. Rodrigues; Livramento. Ct. Bubista. 

 

Spagna-Capo Verde sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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