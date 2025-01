Sparatoria in fabbrica in Germania, due morti e killer in fuga

(Adnkronos) – Due dipendenti sono stati uccisi in seguito a una sparatoria in un’azienda di ingegneria meccanica a Bad Friedrichshall, a nord di Stoccarda nella Germania sud-occidentale. Lo ha detto la polizia spiegando che un terzo uomo è rimasto gravemente ferito. L’aggressore, che si ritiene abbia agito da solo e mascherato, è in fuga, ha aggiunto un portavoce della polizia. “E’ in corso una caccia all’uomo”, ha detto la polizia sottolineando che al momento non c’è pericolo per la popolazione. Il sindaco di Bad Friedrichshall, Timo Frey, ha detto alla Dpa di essere scioccato dalla notizia. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)