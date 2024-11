Sport, Morace (M5s): “Strumento di inclusione che si sposa con tema della pace”

(Adnkronos) – “La pace è una delle priorità del Movimento 5 stelle insieme alla giustizia sociale, la transizione ecologica, la legalità. Lo sport è uno strumento di coesione, inclusione e si sposa perfettamente con il tema della pace, per cui per me anche lo sport deve fare la sua parte con il suo linguaggio universale, con i suoi valori di inclusione, uguaglianza”. Lo dice Carolina Morace, eurodeputata del Movimento 5 stelle, a margine dell’evento organizzato da lei ‘Lo sport come strumento di pace’. “Lo sport può insegnare molto, dare un calcio ai pregiudizi, agli stereotipi sbagliati e per quello, per me, sport e pace devono viaggiare sulla stessa strada”, conclude. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)