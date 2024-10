‘Stasera c’è Cattelan’ diventa un podcast: ecco ‘Supernova’

(Adnkronos) – Arriva “l’ennesimo podcast”, questa volta firmato da un conduttore d’eccezione: Alessandro Cattelan. A pochi giorni dalla conferma che sarà lui a guidare Sanremo Giovani, l’annuncio del nuovo progetto con un video caricato sui canali social. ” ‘Stasera c’è Cattelan’ è esploso e si è trasformato in ‘Supernova’, che è il titolo del mio nuovo podcast”, ha detto. A far esplodere la ‘Supernova’ di Cattelan è l’interazione confidenziale tra intervistatore e ospite tipica del podcast: se da un lato resta lo stile disinvolto e ironico del conduttore che ha reso ‘Stasera c’è Cattelan’ un programma di successo, dall’altro si aggiunge una nuova dimensione di franchezza, in cui è Alessandro stesso a mettersi in gioco. Non semplici interviste biografiche, ma conversazioni dirette e informali che spaziano dai più insignificanti e divertenti dettagli della quotidianità alle riflessioni sul senso della vita. Dalla sua lunga esperienza radiofonica, Cattelan porta nel format anche l’interazione giocosa fuoricampo degli autori – Carlo Crocchiolo, Walter Proserpio e Silvia Righini – che commentano in tempo reale i passaggi più interessanti delle interviste. Tra i primi ospiti che si accenderanno nella Supernova: le pallavoliste Myriam Sylla e Alessia Orro, campionesse olimpiche a Parigi 2024, in un affiatatissimo palleggio di risposte, a dimostrazione che il gioco di squadra vince dentro e fuori dal campo; l’attore Pierpaolo Spollon, dai set americani al suo spettacolo teatrale, a quella volta che ha incontrato Vasco Rossi; il cantautore Brunori Sas, e la sua fenomenologia del dialetto, soprattutto quello calabrese; il pluricampione di nuoto Thomas Ceccon e la verità sul panchina-gate che ha fatto il giro del mondo durante le scorse Olimpiadi; Benji e Fede, ora finalmente riuniti che ripercorrono l’evoluzione del loro essere un duo musicale, tra vita privata e pubblica. Il podcast ‘Stasera C’è Cattelan – Supernova’ sarà disponibile sulle maggiori piattaforme di streaming e sul canale YouTube ufficiale di Alessandro Cattelan, dal 28 ottobre, ogni lunedì e giovedì. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)