29.8 C
Firenze
lunedì 15 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Stash, la compagna Giulia Belmonte: “Ero con le mie figlie, un’auto ci è venuta addosso”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Giulia Belmonte, compagna di Stash dei The Kolors, ha raccontato sui social di essere stata coinvolta in un incidente stradale mentre era in macchina, ferma in un parcheggio, insieme alle sue due bambine Grace e Imagine. “Ieri mi sono spaventata tanto”, ha esordito la giornalista.  

Belmonte con una storia Instagram ha spiegato l’accaduto: “Ero in macchina con le mie bimbe, eravamo ferme ad aspettare mia madre quando all’improvviso un’auto uscita in retromarcia da un parcheggio vicino ci è venuta addosso”.  

“È stato un grande spavento – ha scritto ancora sui social – soprattutto perché eravamo completamente ferme e non ci aspettavamo una situazione del genere. La persona alla guida era ovviamente distratta. Ma in strada le distrazioni non sono accettabili”. Poi, in conclusione l’appello: “Un attimo di distrazione può mettere in pericolo la vita degli altri. Guidiamo con responsabilità, sempre”.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
29.8 ° C
30.8 °
28.2 °
49 %
3.1kmh
0 %
Lun
30 °
Mar
30 °
Mer
35 °
Gio
38 °
Ven
39 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1333)ultimora (902)Video Adnkronos (341)ImmediaPress (205)sport (89)salute (80)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati