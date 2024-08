Strage Bologna, Mattarella: “Strategia eversiva neofascista, ferita insanabile”

(Adnkronos) – “Con profondi sentimenti di solidarietà, quarantaquattro anni dopo l’attentato, ci uniamo ai familiari delle vittime e alla Città di Bologna, teatro di una spietata strategia eversiva neofascista nutrita di complicità annidate in consorterie sovversive che hanno tentato di aggredire la libertà conquistata dagli italiani”. Lo si legge in un passaggio della dichiarazione rilasciata dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, in occasione dell’anniversario della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto del 1980. “I morti, le immagini della Stazione di Bologna devastata, l’attacco feroce alla convivenza degli italiani, hanno impresso un segno indelebile, il 2 agosto 1980, nella identità della Repubblica e nella coscienza del popolo italiano”, continua Mattarella. “La memoria non è soltanto un dovere ma è l’espressione consapevole di quella cittadinanza espressa nei valori costituzionali che la violenza terroristica voleva colpire e abbattere”, sottolinea. “A Bologna si consumò uno degli eventi più tragici della nostra storia repubblicana. Una ferita insanabile, monito permanente da consegnare alle giovani generazioni unitamente ai valori della risposta democratica della nostra Patria, che hanno consentito il riscatto e, nell’unità della nostra comunità, la salvaguardia del bene comune”, termina il Capo dello Stato. “Siamo oggi qui raccolti per commemorare il 44esimo anniversario della Strage di Bologna. Una strage neofascista, espressione di un disegno eversivo che mirava a colpire lo Stato nella sua componente più sensibile: vale a dire le persone comuni. Il governo c’è, come c’è l’Italia, intera e unita, al fianco di Bologna, e c’è a tenere viva una memoria che non serve soltanto a ricordare chi, in quel tragico 2 agosto, perse la vita o fu annientato dal dolore della perdita dei propri cari”, afferma intanto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi alla cerimonia di commemorazione del 44esimo anniversario della strage. “Tenere viva, tutti insieme, la memoria dell’attentato, condividerne senza riserve la verità, serve a guardarci con reciproca fiducia, serve a rinsaldare un’alleanza democratica, a fare meglio, a fare di più, per risolvere i conti col passato – continua – E non basta non dimenticare. Bisogna agire. Lo dobbiamo fare tutti, governo e cittadini”. “Alle ore 10.25 del 2 agosto 1980, una violenta esplosione squarciò la tranquillità di un’estate italiana, trasformando la stazione di Bologna in uno scenario di devastazione e di morte. Ottantacinque vite innocenti furono spezzate. Oltre duecento persone rimasero ferite, un’intera nazione fu colpita al cuore. Quell’atto barbarico e vile non solo ha tolto la vita a tanti nostri concittadini, ma ha cercato di seminare il terrore e la disperazione in tutto il Paese. I morti e i feriti del 2 agosto sono vittime di una guerra alla nostra democrazia, in cui siamo tutti dalla stessa parte”, le parole del ministro. “Un pensiero speciale voglio rivolgere alle famiglie delle vittime. Il vostro dolore, la vostra forza, la vostra dignità, sono per tutti noi un esempio. Avete trasformato la vostra sofferenza in un impegno costante per la verità e la giustizia”, continua. “Viviamo un momento in cui, nel mondo, sembra delinearsi una minaccia ai valori di libertà e democrazia che sono alla base della pace e della convivenza civile e che sono scolpiti nella nostra Carta Costituzionale. La strage di Bologna ci ricorda che la pace, la sicurezza e la democrazia non sono conquiste scontate, ma valori che vanno difesi e promossi quotidianamente. Per farlo dobbiamo essere uniti contro ogni forma di odio e di intolleranza, ribadire con forza il nostro rifiuto al fascismo e a ogni totalitarismo”, sottolinea Piantedosi. “Il ricordo di quella tragica giornata rinnova e rafforza in tutti noi la consapevolezza del valore della coesione sociale e della solidarietà – continua Piantedosi – Dobbiamo continuare a lavorare insieme, con determinazione e unità, per garantire un avvenire di pace e di sicurezza per tutti. Dobbiamo proseguire il nostro impegno affinché ai familiari di vittime innocenti sia assicurato il giusto riconoscimento per il tributo di dolore e sofferenza che hanno pagato. Il parlamento ha impresso un’importante accelerazione all’esame dei progetti di legge che puntano ad estendere la platea dei beneficiari delle provvidenze economiche per le vittime del terrorismo, ma anche a semplificare le procedure per la presentazione delle istanze e per la concessione dei benefici”. “Disegni di legge sui quali, voglio dirlo, si registra l’ampia condivisione di tutte le forze politiche ed il massimo sostegno del governo – aggiunge – Per rendere più efficace e rapido questo percorso, stiamo fornendo ogni possibile contributo affinché possano essere soddisfatte tutte le legittime aspettative dei familiari delle vittime”. “Presidente Bolognesi, lo voglio sottolineare – sottolinea il ministro rivolgendosi al presidente dell’associazione dei familiari – porsi il problema delle coperture finanziarie significa avere a cuore, concretamente e seriamente, i diritti delle vittime del terrorismo. Diversamente, si rischierebbe di fare promesse che non troverebbero poi concreta realizzazione”. “Lo squarcio nella parete della sala d’attesa della stazione di Bologna è una cicatrice permanente delle terribili lesioni provocate dall’esplosione, ma è anche un monito a non abbassare mai la guardia, a non dimenticare mai, a non permettere che l’odio e la violenza prendano il sopravvento – conclude – È un impegno che dobbiamo rinnovare ogni giorno, con gesti concreti, con scelte coraggiose, con una visione chiara e decisa del futuro che vogliamo costruire. E noi, oggi, con la nostra presenza, stiamo rinnovando questo impegno”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)