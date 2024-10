Strage Erba, “Olindo e Rosa soli colpevoli”: le motivazioni del no alla revisione del processo

(Adnkronos) – La richiesta di revisione sulla strage di Erba che vede condannati all’ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi “è inammissibile” sotto un duplice profilo, ossia “dalla mancanza di novità e della inidoneità a ribaltare il giudizio di penale responsabilità delle prove di cui è chiesta l’ammissione”. E’ uno dei passaggi delle motivazioni con cui i giudici della corte d’Appello di Brescia hanno ‘chiuso’ la strage dell’11 dicembre del 2006. La richiesta di revisione presentata dal procuratore generale di Milano (oggi in pensione) Cuno Tarfusser “prima ancora che carente sotto il profilo della novità della prova, è inammissibile per difetto di legittimazione del proponente”, sostengono i giudici nelle motivazioni con cui parlano di “violazione delle regole” e respingono così la ‘riapertura’ del caso. In questo caso, “la richiesta di revisione è stata formulata da un sostituto procuratore generale della Corte d’appello di Milano privo di delega relativamente alla materia delle revisioni, riservata, secondo li documento organizzativo dell’ufficio, all’avvocato generale, e non assegnatario del fascicolo ed è stata depositata nella cancelleria del procuratore generale di Milano, che l’ha trasmessa alla Corte, evidenziando la carenza di legittimazione del proponente, disconoscendone il contenuto e chiedendo che fosse dichiarata inammissibile”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)