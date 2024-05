(Adnkronos) – Piazza della Loggia, gremita per la commemorazione della strage in cui 50 anni fa morirono 8 persone e ne rimasero ferite oltre cento. Alle 10.12, l’orario in cui l’ordigno nascosto in un cestino durante una manifestazione sindacale deflagrò, sono risuonati 8 rintocchi, come il numero delle vittime. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)