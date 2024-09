Striscia la Notizia, Tapiro d’oro ‘riccioluto’ a Fedez dopo il dissing con Tony Effe

(Adnkronos) – E se il dissing tra Fedez e Tony Effe fosse stato solo un’operazione di marketing? Questa sera a ‘Striscia la notizia’, in onda su Canale 5 alle ore 20.35, Valerio Staffelli consegna all’ex marito di Chiara Ferragni un Tapiro d’oro personalizzato, con dei riccioli che ricordano la capigliatura del trapper romano. ”Complimenti, il dissing ha fatto balzare il tuo album in cima alle classifiche”, commenta l’inviato di Striscia, ”Non ho niente da spiegare, ma i ricciolini del Tapiro sono davvero belli”, replica Fedez. E, quando Staffelli gli chiede se si crede un rapper ‘cattivo’, Federico risponde: ”In realtà sono un patatone. Anzi, un coglione”. Per Fedez si tratta del 13esimo Tapiro ricevuto in carriera. Il servizio completo sarà trasmesso questa sera a ‘Striscia la notizia’. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)