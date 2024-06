(Adnkronos) – Un sub è morto durante un'immersione in mare alle isole Formiche in provincia di Grosseto nell'Arcipelago toscano. Intorno alle 11.30 è stato attivato il 118 della Asl Toscana sud est, che è intervenuto con l'elisoccorso Pegaso 2, ma ha potuto solo constatare il decesso dell'uomo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)