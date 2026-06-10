27.7 C
Firenze
mercoledì 10 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

‘Super Karaoke’, stasera 10 giugno su Canale 5: Sal Da Vinci ospite

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Stasera, mercoledì 10 giugno, torna su Canale 5 ‘Super karaoke’ con il secondo appuntamento. Alla conduzione Michelle Hunziker che si mette in gioco insieme agli ospiti e ai concorrenti in gara. I protagonisti dello show sono le persone comuni che condividono la passione per il canto e che si sfidano a colpi di karaoke.  

A contendersi la vittoria quattro squadre, ciascuna composta da cinque concorrenti scelti dai capisquadra: Lucilla Agosti, Daniele Battaglia, Fabio De Vivo e Rosaria Rollo. Questi ultimi hanno a disposizione, inoltre, alcuni ‘partecipanti speciali’, denominati Wild Card, che possono aggiungersi alla squadra per dare il proprio contributo sul palco. 

Nel corso della sfida, i concorrenti hanno l’opportunità di duettare con alcuni dei più grandi artisti della musica italiana. Ospiti della seconda puntata: Sal Da Vinci, Anna Tatangelo, Francesco Renga e Serena Brancale. 

Le voci in gara si sfidano sulle note dei più celebri brani della musica italiana, dai grandi classici e alle hit degli anni Ottanta, Novanta e di oggi: brani che hanno fatto cantare intere generazioni. Al termine della competizione è il pubblico presente in piazza Trento e Trieste a Ferrara a decretare il vincitore. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
27.7 ° C
28.7 °
25.4 °
42 %
2.7kmh
16 %
Mer
28 °
Gio
27 °
Ven
29 °
Sab
33 °
Dom
33 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eurofocus (2112)Adnkronos (2017)ultimora (1151)Video Adnkronos (367)ImmediaPress (291)demografica (168)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati