Suv prende fuoco spontaneamente sul vialetto di casa, famiglia salva per miracolo – Video

(Adnkronos) – Un suv ha preso fuoco spontaneamente nel vialetto di una casa di Bethesda, nel Maryland, la scorsa settimana. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma l'incidente poteva avere conseguenze molto gravi se la Nissan Murano 2015 fosse stata parcheggiata all'interno del garage di casa. Il proprietario e la sua famiglia dicono che sono fortunati ad essere vivi. La telecamere di sorveglianza ha catturato i momenti in cui dall'auto inizia ad uscire prima del fumo dal cofano e poi le fiamme. Il video mostra anche la risposta dei vigili del fuoco e dei servizi di emergenza sanitaria della contea di Montgomery. Il proprietario ha rifeito ai media locali che l'incendio ha causato l'esplosione degli airbag, svegliando loro, i loro gemelli di cinque anni e il loro bambino di 7 anni. In seguito all'incidente, produttore automobilistico giapponese ha richiamato una parte dei veicoli immatricolati tra il2015 al 2019 a causa del rischio di perdite che potrebbero causare problemi elettrici e, in rari casi, un incendio. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)