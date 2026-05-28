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Svizzera, accoltella tre persone gridando ‘Allah Akbar’: arrestato

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Un uomo ha accoltellato ferendole tre persone questa mattina alla stazione ferroviaria di Winterthur, vicino a Zurigo in Svizzera, prima di essere arrestato.  

L’uomo – 31enne svizzero – come si vede da alcuni video circolati sui social avrebbe urlato ‘Allah Akbar’ mentre feriva le persone con un’arma da taglio. La polizia ha affermato che al momento il movente dell’attacco non è ancora chiaro e che le indagini sono in corso per stabilire le cause dell’agguato. La stazione ferroviaria di Winterthur è un luogo molto frequentato, specialmente durante le ore di punta: quindi l’attacco ha avuto un impatto significativo sulla zona. 

Le tre persone ferite sono state portate in ospedale per ricevere le cure necessarie.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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