Taiwan, scontro diplomatico tra Cina e Giappone, Pechino ‘pattuglia’ le isole contese

(Adnkronos) – Nel mezzo delle tensioni diplomatiche con Tokyo su Taiwan, la Cina ha inviato la Guardia Costiera nelle acque delle isole Senkaku, amministrate dal Giappone ma rivendicate dalla Repubblica Popolare, che le chiama isole Diaoyu. La Guardia Costiera del gigante asiatico ha confermato che sue unità hanno effettuato un “pattugliamento nelle acque territoriali delle isole Diaoyu”, un’operazione “nel rispetto della legge” – riferiscono i media ufficiali – e decisa a “tutela dei diritti” della Cina.

Si tratta di attività che arrivano mentre proseguono le tensioni tra Pechino e Tokyo dopo le recenti dichiarazioni della premier giapponese Sanae Takaichi considerata un falco, interpretate come un segnale che un attacco militare cinese contro Taiwan potrebbe legittimare una risposta militare da parte di Tokyo. L’isola, di fatto indipendente e che rivendica la sua democrazia, è considerata dalla Cina una “provincia ribelle” da “riunificare” senza escludere l’uso della forza.

Su Taiwan è continuo il pressing politico e militare della Cina. Il ministero della Difesa di Taipei ha denunciato via X di aver rilevato la presenza intorno all’isola in 24 ore di 30 velivoli militari e sette navi della Marina cinese, più un’altra unità, probabilmente della Guardia Costiera. Il Guardian evidenzia inoltre come carte fornite dal ministero mostrino fino a tre droni in volo tra Taiwan e le isole giapponesi al largo della costa nordorientale.

