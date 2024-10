Tananai presenta ‘CalmoCobra’: “Non siamo obbligati ad essere numeri uno”

(Adnkronos) – “Calmo Cobra rappresenta un po’ il momento che mi sono imposto di vivere dopo i due anni frenetici di successo, in cui mi sono trovato catapultato. E’ un monito del mio manager che quando vedeva che stavo un po’ perdendo il filo o il fuoco in generale, mi diceva ‘calmo Cobra, respira, ricordati perché sei qui, perché lo stai facendo'”. Così Tananai racconta ‘CalmoCobra’, il suo secondo album in studio, disponibile dal 18 ottobre. Dodici tracce, di cui nove inedite, che seguono il successo dei singoli ‘Veleno’ (disco di platino), ‘Storie Brevi’ con Annalisa (doppio disco di platino) e ‘Ragni’. ‘CalmoCobra’ svela una nuova sfaccettatura dell’artista: più maturo, consapevole e desideroso di assaporare ogni momento, senza la frenesia di inseguire traguardi imposti dalla società.

L’album, spiega l’artista, “arriva dalla necessità non di fermarsi del tutto ma di calmarsi e non essere per forza costretti ad andare al ritmo che questa società ci impone, dove dobbiamo tutti essere performanti”. E’ un discorso che, sottolinea Tananai, vale per tutti, non solo per la musica: “Non dobbiamo essere schiavi di questa retorica dell’essere il numero uno. A che serve? Non fa bene a nessuno se perdi di vista chi sei. L’album nasce da mesi di tranquillità, per riscoprire perché e come faccio musica. Deve nascere da un’urgenza, da una necessità non da un dovere”. Certo, la pressione c’è e “anch’io l’ho sentita – confessa l’artista – ma non dalle persone che mi circondano. E’ una cosa interna: in certe situazioni ognuno di noi è il primo nemico di se stesso. Ma nessuno ti obbliga a spingere, a martellare, ad avere i soldi, il fisico perfetto, a essere sempre performante, ad avere sempre idee fighe”. Ci vuole calma e le visualizzazioni e gli streaming “fanno parte del gioco, le classifiche sono anche divertenti. Parlo di un modo di vivere, di essere. La paura che se ti fermi ti dimenticano. Lo vedo anche nei miei amici, questa frenesia di dover battere gli altri, ma non porta a niente. Streaming, classifiche, ci sono sempre state ma non devono determinare chi sei”.

L'artista invita all'accettazione di sé: "Ognuno si deve concepire come un biscotto ripieno. Non siamo solo una cosa, abbiamo pregi e difetti. Se non capisci che sei entrambi, non puoi migliorare. Se togli dieci difetti ne spuntano altri dieci, accettali. Cercare solo di piacersi è la stessa retorica del numero uno. Bisogna accettare che a volte non ci piacciamo, e va bene così". 'CalmoCobra' arriva dopo il successo del primo album 'Rave, Eclissi' (triplo disco di platino), contenente hits come 'Baby Goddamn', 'Tango', 'Sesso Occasionale' e 'Abissale'. L'album sarà disponibile in digitale, Lp standard, cd standard e in edizioni speciali autografate, musicassetta e Lp Picture Disc sullo Shop Universal. Insieme all'album, sarà disponibile anche una Levi's Trucker Jacket personalizzata e merchandising esclusivo. Il 'CalmoCobra Live 2024' porterà la nuova musica di Tananai nei palasport italiani a novembre, partendo da Jesolo il 2 novembre e toccando Milano, Firenze, Padova, Bari, Eboli, Roma, Livorno, Bologna, Pesaro e Torino. Per Tananai, il divertimento sul palco è fondamentale: "Ho la band più forte del mondo, sono amici. Se c'è una cosa che ho imparato è che se ti diverti, diverti anche il pubblico. E io con loro mi diverto". Riguardo a un possibile ritorno a Sanremo, Tananai non si sbilancia: "Si torna sempre dove si è stati bene. Io sono sempre stato bene lì. Ma ora penso solo all'album. Non ci ho pensato minimamente. Dire 'mai nella vita' è da stupidi. Ora mi dedico al disco e al tour. Vedremo".