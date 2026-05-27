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Taranto, lite tra neoeletto sindaco di Laterza e comandante municipale: entrambi in ospedale

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(Adnkronos) – Un’accesa lite è esplosa questa mattina nel Comune di Laterza, in provincia di Taranto, tra il neo sindaco Giuseppe Cristella, eletto proprio lunedì al primo turno, e il comandante della Polizia locale Sandro Frigiola. Entrambi sono finiti in ospedale a Castellaneta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che ora stanno compiendo accertamenti per ricostruire l’accaduto.  

Sindaco e comandante sono stati portati all’ospedale a causa dello stato di agitazione. Viene escluso per ora il contatto fisico. L’alterco è avvenuto, secondo una prima ricostruzione nella stanza del primo cittadino. Il comandante della Polizia municipale è stato visitato al pronto soccorso mentre il sindaco è stato ricoverato nel reparto di cardiologia.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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