Taxi introvabili a Roma, Nancy Brilli all’ambasciata britannica con l’amico barista

(Adnkronos) – Taxi introvabili a Roma e Nancy Brilli chiede aiuto all'amico barista. Lo racconta in una storia su Instagram la stessa attrice (Guarda il video), invitata al ricevimento dell'ambasciata britannica e costretta, elegantissima insieme a un'amica, ad arrangiarsi con un passaggio offerto dall'amico proprietario del bar Brancaccio. "Noi vogliamo andare, fare – scherza l'attrice e titolando la seconda storia con 'Gomblottopellegrino' in riferimento al Giubileo – ma do' annamo? Sarà colpa dei pellegrini", ride. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)