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‘Temptation Island’ debutta con il 27,6% di share, Mondiali ancora sul podio

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(Adnkronos) – La prima puntata del docu-reality ‘Temptation Island’ su Canale 5 ha debuttato con 3.569.000 spettatori e il 27,6% di share mentre la partita dei Mondiali 2026 tra Svizzera e Canada, in onda ieri su Rai1, ha appassionato 3.671.000 spettatori, registrando uno share del 22%. Terzo posto per ‘Chi l’ha visto?’. Lo storico programma di Rai3 condotto da Federica Sciarelli ha incollato allo schermo 1.228.000 spettatori, pari a uno share dell’ 8,7%.  

Fuori dal podio troviamo Italia1 con ‘Big Game – Caccia al presidente’ che ha intrattenuto 845.000 spettatori (5,2% share) mentre ‘Mother’s Instinct’ su Rai2 ha raccolto 704.000 spettatori (4,4% share). Seguono: Rete4 con ‘Zona Bianca’ (548.000 spettatori, 4,6% share); La7 con ‘Lezioni di Mafie’ (400.000 spettatori, 2,5% share); Nove con ‘Ex – Amici come prima!’ (308.000 spettatori, 2,1% share) e Tv8 con ‘2012’ (243.000 spettatori, 1,8% share). 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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