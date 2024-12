Tennis, Reis da Silva è il primo giocatore a fare coming out

(Adnkronos) –

Joao Lucas Reis da Silva è il primo tennista del circuito Atp a dichiararsi apertamente omosessuale. Il brasiliano, 24 anni, ha giocato 347 partite da professionista e al momento occupa la posizione 367 del ranking, con il suo miglior piazzamento che è stato il 204esimo posto raggiunto nel 2023. Oggi però Reis da Silva non ha fatto notizia per i risultati in campo, ma per un post su Instagram. Sul proprio profilo infatti il brasiliano ha postato una serie di foto che lo ritraggono con un altro uomo, la descrizione cancella ogni dubbio: “Buon compleanno, buona vita. Ti amo tantissimo”. Con questo messaggio Reis da Silva è diventato quindi il primo tennista professionista a fare coming out. Nel 2022 il francese Fabien Reboul, numero 54 nel ranking del doppio, aveva postato una foto mentre baciava il suo collega e compagno di doppio Maxence Broville. Nelle ore seguenti però il post è sparito e Reboul ha pubblicato il messaggio: “La gente può parlare, la gente può giudicare ma io continuerò ad essere me stesso”. Non una smentita, ma un passo indietro forte che ha fatto credere a un nuovo ‘caso Casillas’. Dell’omosessualità all’interno del circuito Atp aveva parlato anche Taylor Fritz, tennista statunitense numero 4 del mondo e finalista alle ultime Finals di Torino: “Non sono sicuro che ci siano giocatori omosessuali tra i primi 100 del ranking. Statisticamente parlando, dovrebbero esserci. Penso che sia strano, perché credo che un giocatore sarebbe accettato. Io e i miei amici, gli altri giocatori in tournée non avrebbero problemi con tutto questo, sarebbe del tutto normale”. “Non saprei perché nessuno abbia mai fatto coming out”, sono state le parole di Fritz riportate da Mundo Deportivo, “sarebbe una grande novità e forse le persone semplicemente non vogliono stare sotto i riflettori. Forse non vogliono distrazioni, l’attenzione che ne conseguirebbe e tutte queste cose qui”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)