Teramo, bimba ‘dimenticata’ su scuolabus: ritrovata dopo ore

Si è addormentata sullo scuolabus e ci è rimasta per ore. La piccola di soli tre anni è stata ritrovata nel pullman, fermo in un parcheggio a Teramo, dopo alcune ore. Sembra che nessuno l'abbia notata. Portata al pronto soccorso subito dopo il ritrovamento, la piccola è in buone condizioni di salute. Sul caso non sono stati attivati i carabinieri e nessuna denuncia è stata presentata.