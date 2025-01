Terremoto a Udine, scossa 3.7 in provincia nella notte

(Adnkronos) – Terremoto nella notte di oggi, 10 gennaio, in provincia di Udine. Alle 2.42, una scossa di magnitudo 3.7 è stata registrata con epicentro a 3 km a ovest di Raveo. La profondità epicentrale, a seguito delle verifiche effettuate dai tecnici dell’Ogs-CRS per la Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia, è stata calcolata a 4.2 km di profondità. ”Come da prassi – si legge in una nota della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia – il sistema di localizzazione preliminare automatica dell’evento ha inviato un minuto dopo l’evento sismico, le mail di notifica a tutti i soggetti del Sistema regionale integrato di protezione civile e agli organi di informazione per una più rapida diffusione delle informazioni verso i cittadini”. La centrale unica di risposta Nue 112 e la Sala operativa regionale presso la Centrale operativa della Protezione civile a Palmanova non hanno ricevuto segnalazioni di danni a persone o a cose. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)