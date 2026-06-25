25.1 C
Firenze
giovedì 25 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Terremoto ai Campi Flegrei, la nuova scossa di magnitudo 3.6

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Nuova scossa di terremoto oggi giovedì 25 giugno nell’area dei Campi Flegrei (Napoli). Alle 4.17, l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha registrato un sisma di magnitudo 3.6, con epicentro nell’area flegrea a una profondità di 3 chilometri. I centri più vicini alla scossa sono Pozzuoli (2 chilometri) e Bacoli (4 chilometri).  

“L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro”, si legge sul profilo Facebook del Comune di Puzzuoli.  

L’ultimo terremoto con sciame sismico nell’area si è verificato ieri, mercoledì 24 giugno, con due scosse più forti di magnitudo 3 e 2.1, e poi altre di minore intensità. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
25.1 ° C
25.1 °
24 °
63 %
1.4kmh
1 %
Gio
36 °
Ven
38 °
Sab
40 °
Dom
40 °
Lun
39 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1624)ultimora (1079)Video Adnkronos (395)salute (80)sport (77)Tecnologia (74)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati