Terremoto ai Campi Flegrei oggi, scossa di magnitudo 3.7 avvertita anche a Napoli

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata oggi venerdì 30 agosto nella zona dei Campi Flegrei. La scossa si è verificata questa sera alle 21.23 a una profondità di 2 km, la gente è scesa in strada. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli. La scossa rientra in uno sciame sismico che è stato registrato in area flegrea. “La scossa maggiore è di magnitudo 3.7. La nostra Sala Situazione Italia è in contatto con le strutture di Protezione civile sul territorio, dalle prime verifiche non risultano danni”, comunica il Dipartimento della Protezione civile. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)