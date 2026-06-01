19.5 C
Firenze
martedì 2 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Terremoto di magnitudo 6 davanti alle coste della Calabria, avvertito in tutto il Sud

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata nel Sud Italia poco dopo la mezzanotte, oggi 2 giugno. Secondo l’Ingv, il sisma si è verificato a 250 km di profondità al largo della costa della Calabria nord occidentale nel Cosentino, ma è stata avvertita anche in Puglia e in Sicilia come testimoniano i centinaia di messaggi degli utenti sui social.  

A quanto apprende l’Adnkronos, non ci sarebbero state fino ad ora segnalazioni di danni, ma solo qualche telefonata da parte di cittadini spaventati. I vigili del fuoco al momento sono comunque impegnati in una ricognizione per valutare eventuali danni soprattutto nella zona del Tirreno cosentino. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
19.5 ° C
21 °
18.7 °
75 %
2.1kmh
40 %
Mar
29 °
Mer
28 °
Gio
29 °
Ven
23 °
Sab
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2274)ultimora (1172)Video Adnkronos (361)ImmediaPress (271)lavoro (114)salute (92)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati