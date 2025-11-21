6.8 C
Firenze
venerdì 21 Novembre 2025
The Voice Senior, stasera 21 novembre: anticipazioni seconda puntata

(Adnkronos) –
Stasera, venerdì 21 novembre, alle 21.30 su Rai 1, nuovo appuntamento con Antonella Clerici e ‘The Voice Senior’. In questa nuova edizione accanto ai confermatissimi Loredana Bertè, Arisa e Clementino, ci sono Nek e Rocco Hunt, quest’ultimo in coppia con Clementino, con il quale condivide la poltrona. Resta invariata la formula che ha decretato il successo del programma e che, anno dopo anno, ha regalato al pubblico storie di vita e musica.  

Si inizia con le ‘Blind Auditions’, le tradizionali ‘audizioni al buio’ dove i giudici, di spalle, ascoltano i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare: in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere in quale team gareggiare.  

Anche quest’anno, nella fase delle ‘Blind’ i coach potranno contare su due armi: il tasto ‘Blocco’, che impedisce a un altro coach di scegliere un concorrente, e il tasto ‘Seconda Chance’, che permette a ciascun coach di far esibire nuovamente, in una delle puntate successive, un artista che non è riuscito a convincere nessuno al primo tentativo. 

Al termine della quarta ed ultima puntata di ‘Blind’, i quattro coach dovranno selezionare i 24 concorrenti prescelti – 6 per team – che passeranno al ‘Knock Out’, la semifinale, in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno con un brano assegnato dai rispettivi coach. Saranno sempre i coach a decidere, in questa puntata, chi far andare avanti nella gara e solo 3 concorrenti per team accederanno alla spettacolare ‘Finale’ dove sarà il pubblico da casa, tramite il televoto, a decretare chi vincerà la sesta edizione di The Voice Senior.  

Oltre alle performance dei concorrenti – che proporranno al pubblico una selezione del miglior repertorio canoro italiano ed internazionale – non mancheranno le esibizioni delle ‘guest star’ di puntata e i duetti dei coach con i concorrenti, impreziositi quest’anno dall’arrivo di Nek e Rocco Hunt.  

